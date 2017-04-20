Napoli Lens için 12 milyon euro verdi

Daily Mirror gazetesinin haberine göre, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek İtalyan takımının, güçlü bir kadro amaçladığı ifade edildi.

12 MİLYON EURO

Ayrıca gelecek sezon ligde de yine iddialı olmak isteyen Napoli’nin Lens’e ihtiyaç duyduğu belirtildi. Lens konusunda da Napoli’nin Fenerbahçe ile beraber en ciddi kulüp olduğu öne sürüldü.

Napoli yönetiminin Lens’in şartlarını sormak için Sunderland yönetimi ile temasa geçtiği kaydedildi. İtalyan devi, kırmızı-beyazlılar’ın talep ettiği 12 milyon euroyu vermeye hazır