Şok iddia! Talisca'yı sattılar bile...

Siyah-beyazlılar sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladığı Brezilyalı yıldız için Benfica'ya senelik 2 milyon euro kiralama bedeli, oyuncuya da yıllık 1.5 milyon euro garanti para ödüyor.

Benficalı yöneticiler, Beşiktaş'a 20 milyon euroluk satın alma bedelini kullanmak isteyip, istemediklerini sordu. Siyah-beyazlı yönetim ise karar vermek için 2017'nin Mayıs ayına kadar zamanları olduğunu, aceleleri olmadığını iletti. Bu yanıt üzerine Portekizli yetkililer ağızlarındaki baklayı çıkardı.

ÖNEMLİ PLANLARIMIZ VAR

Benfica adına Beşiktaş'la temas geçen yöneticiler, Brezilyalı oyuncu için Monaco'dan 25 milyon euroluk bir teklif aldıklarını ve bunu değerlendirmek istediklerini ilettiler. Portekizli yetkililer bununla da kalmadı ve bizzat Başkan Luis Felipe Vieira'dan aldıkları yetkiyle ilginç de bir teklif getirdiler. Eğer Beşiktaş, Talisca'nın kiralık sözleşmesini feshederse, Monaco'dan alınacak 25 milyon euro'luk bedelin 5 milyon eurosu kendilerine verilecek; üstelik 2 milyon euroluk kiralama bedelinin yarısından da feragat edecekti. Benficalı yetkililer Beşiktaş'ın bu teklifi kabul edilmesini beklerken siyah-beyazlılar, "Talisca'yı bırakmayı düşünmüyoruz. Rakamın hiçbir önemi yok. Bizim Talisca'yla ilgili çok daha önemli planlarımız var" yanıtını verdiler.

OPSİYONU ŞİMDİDEN UZATTI

Bu arada siyah-beyazlı yönetimin, Talisca'yla şimdiden 2017-18 döneminin sonuna kadar el sıkıştığı; bu sayede Benfica kulübü oyuncusunun Haziran ayında geri dönmesini istese bile, Talisca'nın bu sürenin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak. Ligin ilk yarısında sakatlığı sebebiyle fazla forma giyemeyen Talisca, ikinci yarıya bomba gibi girdi. Genç yıldız, Süper Lig'de geride kalan 17 maçta, sakatlığı sebebiyle 7 kez forma giyebildi ancak bu 7 maçta, 5 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi ve Cenk Tosun'un ardından en golcü ikinci futbolcu olarak dikkat çekti. Talisca'nın forma giydiği 7 karşılaşmada, Beşiktaş 14 gol atarken; Brezilyalı 5 gol, 1 asist ile bu 14 golün, 6 tanesine doğrudan etki etti. Beşiktaş, Talisca'nın forma giymediği 10 karşılaşmada 17 gol attı.

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