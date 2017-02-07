Şok karar: 4 aylık maaşından vazgeçti
4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, bu süre zarfında Leverkusen'den alacağı maaştan feragat edeceğini açıkladı.
Trabzonspor'la yaşadığı sözleşme krizi sonrası 100 bin euro para cezası ve 4 ay futboldan men ile cezalandırılan Türk Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de CAS'tan gelmişti.
Son çare olarak Lozan Asliye Hukuk Mahkemesine de başvuran oyuncu, buradan da bir sonuç alamaması durumunda klübü Bayern Leverkusen'den alacağı maaştan oynayamadığı süre boyunca feragat edeceğini açıkladı.
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