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Galatasaray'dan şok karar!

Galatasaray formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.

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Galatasaraylı yöneticilerin daha öncesinde Burak Yılmaz’ın yakın arkadaşı olan takım kaptanı Selçuk İnan’ı da Çin kulübüne teklif ettikleri ortaya çıktı.

Çinliler’in, sadece Sneijder’la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.

Daha önce başkan Dursun Özbek “Çin’den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz” derken, yönetici Levent Nazifoğlu da “Podolski’ye Çin’den teklif var. Sneijder’la da ilgileniyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk konusunda “Şu an için o bölgelere ihtiyacımız yok” yanıtını veren Beijingli idareciler, son olarak Podolski’yi de transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte hesaplar şaştı.

Haberturk

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