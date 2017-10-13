Şok olayı Portekizliler duyurdu... Talisca'ya tehdit!

Beşiktaş'tan 2 sezon önce 4 milyon euro ödeyerek Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basını, 23 yaşındaki yıldız oyuncunun sosyal medyadan Benficalı taraftarlarca tehdit içerikli mesajlar aldığını duyurdu. Öne sürülen iddialara göre futbolcuya Portekizli taraftarlarca yoğun bir şekilde küfür, hakaret ve tehdit mesajları atılıyor. Haberin içeriğinde Talisca'nın geçen sezon Devler Ligi'nde oynanan ilk Benfica maçında fileleri havalandırması, ardından gol sevinci yaşaması, tartışmaların başladığı nokta olarak okurlara duyuruluyor.

SEZON BAŞINDA KRİZ YAŞANDI

Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, sezon başında Konyaspor ile Süper Kupa finaline çıkmadan önce Benfica ile Talisca krizi yaşamıştı.

Sambacı'nın lisansıyla ilgili belgeleri Siyah-Beyazlı kulübe göndermeyen Benfica, yıldız futbolcunun Konya maçını kaçırmasına sebep olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından yetkili mercilere başvuran Beşiktaş olumlu dönüş almış ve Talisca'yı ilk lig maçına yetiştirmeyi başarmıştı. Siyah-Beyazlı formayı giymekten her zaman onur duyduğunu ve bu kulüpte bulunduğu için ailesinin de kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Talisca, Benficalı taraftarların hakaret içerikli mesajlanna ise kulağını tıkamış durumda.

15 MİLYON EUROYA GELEBİLİR

Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ile Benficalı taraftarların adeta içini yakan Brezilyalı yıldız geçtiğimiz günlerde, "Beşiktaş'ta kendimi buldum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş bana güvendi ve formumu yükseltti. Benfica'ya geri dönmek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı. Beşiktaş'ın 15 milyon euro önerdiği Talisca için Benfica 23 milyon euro istiyordu. Talisca'nın gelen mesajları FIFA'ya şikayet etme ihtimali Benficalı yöneticileri ise telaşlandırıyor. Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın önerdiği miktara, bonservisini alıp gelebilir.

Akşam