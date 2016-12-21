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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Amedspor-Gençlerbirliği maçı ertelendi

Amedsporlu Şehmus Özer'in ölümünün ardından Amedspor'un Gençlerbirliği ile yarın oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası maçı ertelendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.
 
TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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