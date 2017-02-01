Hyun-Jun Suk'un sözleşmesi feshedildi!
Trabzonspor sezon başında Porto'dan kiraladığı forvet Güney Koreli Hyun-Jun Suk'un sözleşmesini feshetti.
Bein Sports'un haberine göre; Trabzonspor'da sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Jun Suk'un sözleşmesi feshedildi.
Ersun Yanal'ın çok istediği ancak bekleneni karşılayamayan, zaman zaman da taraftarların tepkisini çeken Güney Kore'li forvet, büyük hayal kırıklığı yarattı.
Jun Suk, Trabzonspor formasıyla lig ve kupa olmak üzere 17 maça çıktı. Forvet oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterebildi.
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