Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gaziantepspor'un futbolcusu Rajtoral intihar etti - Rajtoral kimdir?

Gaziantepspor'un futbolcusu Rajtoral evinde kendini tavana asarak intihar etti.

  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kimsenin olmadığı bir sırada intihar eden Rajtoral evinde kendini tavana asarak intihar etti. Antepia'da oturan Rajtoral,komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

Gaziantepspor futbolcusu Rajtoral'in intihar ettiği haberleri üzerine kulüp başkanı İbrahim Kızıl açıklama yaptı.
 
Gaziantepspor futbolcusu Rajtoral'ın intihar ettiği haberi spor kamuoyuna büyük bir şok yaşattı.
 
Yaşanan olayla ilgili olarak Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl  açıklama yaptı.
 
Rajtoral'ın intihar ettiğini doğrulayan İbrahim Kızıl, futbolcularının hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
İbrahim Kızıl: Rajtoral'in intiharı malesef doğru
 
"Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm."
 
RAJTORAL KİMDİR?
 
31 yaşındaki Çek futbolcu Frantisek Rajtoral, 1986 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Pribram kentinde dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda oynayan Rajtoral, 13 kez Çek Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giydi. Pribram genç takımlarında futbola başlayan Rajtoral, Çek Cumhuriyeti’nde Banik Ostrava ve Viktoria Plzen takımlarında forma giydi. Bir dönem Almanya’nın Hannover 96 takımında da kiralık olarak forma giyen Rajtoral, 2016 yılının Ağustos ayında Gaziantepspor’a transfer olmuştu. 
 
Sporx

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Doğum Programında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutlu Doğum Programında konuştu

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

Liderler referandum sonrası ilk kez bir araya geldi

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Türkiye'de! Fiyatlar düştü...

Böyle hırsızlık görülmedi

Böyle hırsızlık görülmedi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ŞOK! Yıldız futbolcu intihar etti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA