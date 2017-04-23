Gaziantepspor'un futbolcusu Rajtoral intihar etti - Rajtoral kimdir?

Kimsenin olmadığı bir sırada intihar eden Rajtoral evinde kendini tavana asarak intihar etti. Antepia'da oturan Rajtoral,komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulunduğu görüldü. Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

Gaziantepspor futbolcusu Rajtoral'in intihar ettiği haberleri üzerine kulüp başkanı İbrahim Kızıl açıklama yaptı.

Gaziantepspor futbolcusu Rajtoral'ın intihar ettiği haberi spor kamuoyuna büyük bir şok yaşattı.

Yaşanan olayla ilgili olarak Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl açıklama yaptı.

Rajtoral'ın intihar ettiğini doğrulayan İbrahim Kızıl, futbolcularının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İbrahim Kızıl: Rajtoral'in intiharı malesef doğru

"Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm."

RAJTORAL KİMDİR? 31 yaşındaki Çek futbolcu Frantisek Rajtoral, 1986 yılında Çek Cumhuriyeti’nin Pribram kentinde dünyaya geldi. Sağ bek pozisyonunda oynayan Rajtoral, 13 kez Çek Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giydi. Pribram genç takımlarında futbola başlayan Rajtoral, Çek Cumhuriyeti’nde Banik Ostrava ve Viktoria Plzen takımlarında forma giydi. Bir dönem Almanya’nın Hannover 96 takımında da kiralık olarak forma giyen Rajtoral, 2016 yılının Ağustos ayında Gaziantepspor’a transfer olmuştu.

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