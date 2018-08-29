Sokol Cikalleshi resmen Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe, Osmanlıspor’dan Sokol Cikalleshi’yi transfer ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Son olarak Osmanlıspor forması giyen Arnavut oyuncu Sokol Cikalleshi ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.

27 Temmuz 1990 tarihinde Kavalye’de dünyaya gelen Cikalleshi ülkesinde Besa Kavaje, Skenderbeu ve Kukesi takımlarında forma giydikten sonra 2014/2015 sezonunda ise Hırvat ekibi Split’e transfer oldu. 1 sezon sonra Başakşehir’e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Arnavut oyuncu sırasıyla Akhisar Belediyespor ve Osmanlıspor takımlarında forma giydi.

Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”