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Sol bek transferi gerçekleşmezse Hakan Balta, Galatasaray'da kalacak

Galatasaray'ın sol bek operasyonu başarılı olmazsa Hakan Balta kadroda tutulacak.

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Galatasaray 8 Eylül'e kadar sol bek transferini gerçekleştiremezse, Hakan Balta'yı kadroya tutmayı düşünüyor.
 
Uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışan ve hiçbir kulüple anlaşmayan 34 yaşındaki futbolcu, Linnes'in alternatifi olarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalabilir. Carole'ü de Sevilla'ya kiralayan Cim Bom, şimdilik Hakan Balta için gelen önerileri geri çeviriyor.
 
Chelsea operasyonu başarılı olursa, Hakan Balta gönderilecek. (Sporx)

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