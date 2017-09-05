Sol bek transferi gerçekleşmezse Hakan Balta, Galatasaray'da kalacak
Galatasaray'ın sol bek operasyonu başarılı olmazsa Hakan Balta kadroda tutulacak.
Galatasaray 8 Eylül'e kadar sol bek transferini gerçekleştiremezse, Hakan Balta'yı kadroya tutmayı düşünüyor.
Uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışan ve hiçbir kulüple anlaşmayan 34 yaşındaki futbolcu, Linnes'in alternatifi olarak 1 yıl daha Galatasaray'da kalabilir. Carole'ü de Sevilla'ya kiralayan Cim Bom, şimdilik Hakan Balta için gelen önerileri geri çeviriyor.
Chelsea operasyonu başarılı olursa, Hakan Balta gönderilecek. (Sporx)
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