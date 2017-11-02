Sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe'den Adama Traore'yi istiyor

Sezon başında Basel'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe'nin 8 maçında 90'ar dakika sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, Traore'nin aynı performansı devam ettirmesi halinde devre arasında İzmir ekibinin yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.

GALATASARAY'IN ASAMOAH ALTERNATİFİ

Bu arada Juventuslu Asamoah'la ilgilenen Galatasaray'ın, bu transferde pürüz çıkması ihtimaline karşılık Traore'yi de listesine eklediği bildirildi. (Haberturk)