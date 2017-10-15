Soldado: Ben hala en iyi seviyemden uzak olduğumu düşünüyorum

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi ve rotayı 9. haftada oynanacak Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşun sorulaırnı yanıtlayan Fenerbahçeli Roberto Soldado, en iyi seviyesinden uzak olduğunu itiraf etti ve yeniden o formunu yakalayabileceğini söyledi.

İşte İspanyol oyuncunun açıklamaları:

"2 hafta iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Bir oyuncu her zaman takımına katkı sağlamak ister. Ben hala en iyi seviyemden uzak olduğumu düşünüyorum. Çok daha fazlasını yapabilirim. Bunu biliyorum, buna da inanıyorum. Goller atarak, takımıma katkı sağlamak istiyorum."