Fenerbahçe Lens ile anlaşamadı

Ntv Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye Jeremain Lens'ten kötü haber geldi.

Sunderland ile anlaşan ve Lens'e de teklifini sunan sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamadı. Daha yüksek bir ücret talep eden Lens ile anlaşma sağlanamadı.

Böylelikle Fenerbahçe için Lens defteri bu aşamada kapanmış oldu. Transferin bu aşamada yeniden gerçekleşme ihtimaliyse, Lens'in kısa süre içerisinde fedakarlık yapmasına bağlı.

Sarı-lacivertlilerin Sunderland'den bir yıllığına kiraladığı Hollandalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'i 4 gol ve 11 asistle tamamladı.