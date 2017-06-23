ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Lens ile anlaşamadı

Fenerbahçe, Jeremaın Lens ile anlaşmaya varamadı. Lens'in ücretinde indirime gitmemesi halinde, sarı-lacivertliler yeni sezona başka bir kanat oyuncusuyla başlayacak.

  • 35
  • 8
  • 0
  • 0
  • 4
  • 0
x

Ntv Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye Jeremain Lens'ten kötü haber geldi.

Sunderland ile anlaşan ve Lens'e de teklifini sunan sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamadı. Daha yüksek bir ücret talep eden Lens ile anlaşma sağlanamadı.

Böylelikle Fenerbahçe için Lens defteri bu aşamada kapanmış oldu. Transferin bu aşamada yeniden gerçekleşme ihtimaliyse, Lens'in kısa süre içerisinde fedakarlık yapmasına bağlı.

Sarı-lacivertlilerin Sunderland'den bir yıllığına kiraladığı Hollandalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'i 4 gol ve 11 asistle tamamladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA