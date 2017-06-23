Fenerbahçe Lens ile anlaşamadı
Fenerbahçe, Jeremaın Lens ile anlaşmaya varamadı. Lens'in ücretinde indirime gitmemesi halinde, sarı-lacivertliler yeni sezona başka bir kanat oyuncusuyla başlayacak.
Ntv Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'ye Jeremain Lens'ten kötü haber geldi.
Sunderland ile anlaşan ve Lens'e de teklifini sunan sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamadı. Daha yüksek bir ücret talep eden Lens ile anlaşma sağlanamadı.
Böylelikle Fenerbahçe için Lens defteri bu aşamada kapanmış oldu. Transferin bu aşamada yeniden gerçekleşme ihtimaliyse, Lens'in kısa süre içerisinde fedakarlık yapmasına bağlı.
Sarı-lacivertlilerin Sunderland'den bir yıllığına kiraladığı Hollandalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'i 4 gol ve 11 asistle tamamladı.
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