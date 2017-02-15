Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Van Persie Krasnodar maçının kadrosuna alınmadı

Krasnodar'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de deneyimli teknik adam Dick Advocaat, Van Persie'yi kadroya dahil etmedi.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, yarın Krasnodar ile Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçına çıkacak. Zorlu karşılaşmada Robin van Persie’nin 11’de başlaması bekleniyordu ancak teknik direktör Dick Advocaat, Hollandalı yıldızı maç kadrosuna almadı. 

Advocaat riske etmedi

Van Persie'nin arka adalesinde ağrılarının olduğu ve oynayabilecek olmasına rağmen teknik direktör Dick Advocaat tarafından hiçbir şekilde riske edilmek istenmediği için Rusya'ya götürülmediği öğrenildi. Bilindiği üzere Van Persie, Beşiktaş ile oynanan kupa maçında yaşananlardan ötürü PFDK tarafından 3 maç ceza almış, Tahkim Kurulu bu cezayı daha sonra 2 maça indirmişti. Dolayısıyla Van Persie Bursa maçının ardından bu pazar oynananacak Kasımpaşa mücadelesinde de forma giyemeyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Igor Tudor Karabükspor tesislerine geldi

Igor Tudor Karabükspor tesislerine geldi

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

Diriliş Ertuğrul dizisine veda eden karakterler

Diriliş Ertuğrul dizisine veda eden karakterler

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

Hayvanların insanlara musallat olduğu anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA