SON DAKİKA! Albayrak'tan Bafetimbi Gomis açıklaması

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e Arabistan'dan gelen teklifler olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray Kulübü'ne bugüne kadar hiçbir futbolcuyla ilgili bir teklif gelmemiştir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm futbolcular ve ekibin tam konsantre şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, "Taraftarlar, bu tür haberlere itibar etmemeli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal takımı ile görüştüğü, Arabistan ekibinin Fransız golcü için 20 milyon euro önerdiği iddia edilmişti.