Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Carlos Kameni ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertliler kaleci Carlos Kameni ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

33 yaşındaki Kamerunlu kaleci son 6 yıldır İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu. Kameni'nin Kamerun Milli Takımı ile 19 maçı bulunuyor.

186 boyundaki tecrübeli kalecinin Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi vardı.

Kameni Malaga kariyeri öncesi Espanyol, Le Havre ve Saint-Etienne formaları giymişti. (beinsports)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriyekalan görüntüler

Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor

Köyünde yeşil yumurta üreten kadın taleplere yetişemiyor

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA