Galatasaray Younes Belhanda'yı resmen açıkladı
Galatasaray Faslı oyuncu Belhanda ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Faslı oyuncu Belhanda ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Galatasaray, uzunca bir süredir Dinamo Kiev ile yürüttüğü pazarlıklarda anlaşmaya varmış, taraflar 8+1 milyon Euro bonservis bedelinde uzlaşmıştı.
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