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Galatasaray'da Yvonne Anderson izin almadan takımdan ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın ABD'li oyun kurucusu Yvonne Anderson izin almadan takımdan ayrıldı.

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Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kadın Basketbol Takımımızın sporcusu Yvonne Anderson, kulübümüzün ve teknik kadromuzun izni olmaksızın, WNBA takımlarından Chicago SKY’ın hazırlık kampına katılmak üzere bugün itibariyle Amerika’ya gitmiştir.

Kulübümüzle kontratı devam etmekte olan sporcunun bugün oynanacak son lig maçında ve daha önemlisi play-off çeyrek final serisinde görev yapmayacak olması en başta profesyonelliğe yakışmayacak bir tutumdur. En başta da takım arkadaşlarına ve camiamıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Sporun ruhundan ve etik anlayışından uzak bu kabul edilemez tavır sebebiyle oyuncuya hem maddi hem manevi tazminat davası açılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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