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SON DAKİKA! G.Saray'dan flaş transfer ... Geri döndü

Galatasaray'ın alt yapısından çıkan 21 yaşındaki Birhan Vatansever, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

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Galatasaray, Bandırmaspor forması giyen eski oyuncusu Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

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