SON DAKİKA! G.Saray'dan flaş transfer ... Geri döndü
Galatasaray'ın alt yapısından çıkan 21 yaşındaki Birhan Vatansever, sarı kırmızılı takıma geri döndü.
Galatasaray, Bandırmaspor forması giyen eski oyuncusu Birhan Vatansever ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
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