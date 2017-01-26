Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yýllýk sözleþme imzaladý

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'la sözleþmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'yle, FIFA teamüllerini hesaba katarak 3 yýllýk sözleþme imzaladýðý iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mehmet Ekici'nin transfer hikayesinin yanýnda "yýlan hikayesi" solda sýfýr kalýrken hergün yeni bir iddia ortaya atýlýyor...
 
Bu iddialarýn kaynaðý ise 10 gün önce Ýstanbul'a gelen Mehmet Ekici'nin profesör olan Alman avukatý Tobias Huepp'in sözleri.
 
TFF'nin kurallarýna göre bir futbolcu sözleþmesi ancak bittikten sonra yeni takýmýna imza atabiliyor. Huepp’e göre ise bu FIFA'nýn teamüllerine tamamen aykýrý. Bu yüzden Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye imza attýrýrsa TFF herhangi bir ceza uygulayamaz. Ýþte Fenerbahçe de bu kuralý iþleme koydu ve Mehmet Ekici'yle 3 yýllýk sözleþme imzaladý.
 
Bu arada Mehmet Ekici, Ýstanbul Kalamýþ'ta daha önce Diego Lugano'nun yaþadýðý evi satýn aldý.
 
Fotospor

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

Emine Erdoðan Lemur Park'ýný ziyaret etti

Emine Erdoðan Lemur Park'ýný ziyaret etti

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptý

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptý

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LÝG FÝKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA