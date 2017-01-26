Mehmet Ekici Fenerbahçe'yle 3 yýllýk sözleþme imzaladý

Mehmet Ekici'nin transfer hikayesinin yanýnda "yýlan hikayesi" solda sýfýr kalýrken hergün yeni bir iddia ortaya atýlýyor...

Bu iddialarýn kaynaðý ise 10 gün önce Ýstanbul'a gelen Mehmet Ekici'nin profesör olan Alman avukatý Tobias Huepp'in sözleri.

TFF'nin kurallarýna göre bir futbolcu sözleþmesi ancak bittikten sonra yeni takýmýna imza atabiliyor. Huepp’e göre ise bu FIFA'nýn teamüllerine tamamen aykýrý. Bu yüzden Fenerbahçe, Mehmet Ekici'ye imza attýrýrsa TFF herhangi bir ceza uygulayamaz. Ýþte Fenerbahçe de bu kuralý iþleme koydu ve Mehmet Ekici'yle 3 yýllýk sözleþme imzaladý.

Bu arada Mehmet Ekici, Ýstanbul Kalamýþ'ta daha önce Diego Lugano'nun yaþadýðý evi satýn aldý.

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