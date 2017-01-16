Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı
Beşiktaş'a transfer olmayı reddeden ve Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda oynamam diyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
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