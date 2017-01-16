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Trabzonspor yönetimi Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı

Beşiktaş'a transfer olmayı reddeden ve Fenerbahçe'den başka hiçbir takımda oynamam diyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

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Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.

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