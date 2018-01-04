Son dakika transfer haberleri 4 Ocak Beşiktaş Galatasaray transfer gündeminde son durum nedir? sorularını yanıtlarını sizler için derledik. Cenk Tosun transfer haberleri gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş’ın ünlü yıldız futbolcusu Cenk Tosun yerine 4 forvet adayı belirlendi. Beşiktaş'ın Leicester City'nin 21 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho için teklif yapacağı öne sürüldü. Cenk Tosun'un yerine düşünülen oyuncunun yanı sıra aynı takımdan Slimani de listede. Balotelli ve Arsenal'den ayrılmak isteyen Giroud'da görüşmelerin merkezinde bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımda ise transfer haberleri merak ediliyor. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yeniden ele almasıyla Galatasaray transfer haberleri gündemden düşmüyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız sol bek Patrice Evra’nın menajeri konuştu. Asamoah’ın da temsilcisi olduğunu belirten Pastorello, “Onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus’un oyuncusu. Transferi Juventus’a bağlı” dedi. Öte yandan dün Aslan’ın idari menajeri Şükrü Hanedar’ın Evra’yı Instagram’dan takip etmesi büyük heyecan yarattı. İşte Son dakika transfer haberleri 4 Ocak Beşiktaş Galatasaray transfer gündeminde son durum nedir? sorularının yanıtlarını siz futbol severler için derledik.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Son dakika Cenk Tosun'un yerine 4 forvet adayı!

Cenk'in yerine 4 aday

Beşiktaş'ın Leicester City'nin 21 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho için teklif yapacağı öne sürüldü. Cenk Tosun'un yerine düşünülen oyuncunun yanı sıra aynı takımdan Slimani de listede. Balotelli ve Arsenal'den ayrılmak isteyen Giroud'da görüşmelerin merkezinde bulunuyor. Bu 4 oyuncudan bir Beşiktaş'a transfer olacak. Demba Ba, Musa Sow ve Andre Pierre Gignac da alternatif olarak listede.

Cenk Tosun rekorla gidiyor! Para basacak...

İngiliz BBC Kanalı, Everton’ın Cenk Tosun için Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Öte yandan 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Cenk Tosun yıllık 38 milyon 250 bin lira kazanacak.

Dün akşam saatlerinde Londra’ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelenEverton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun’un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.

Sola Ganso geliyor

Sevilla'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso, Beşiktaş'a önerildi. İspanyol ekibinde az forma şansı bulabilen 28 yaşındaki oyuncu sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor.

Benfica'nın Beşiktaş'a Rafa Silva'yı önerdiği, Talisca'yı ise Çin'e satmak istediği iddia edildi.

The Independent gazetesi Getafe'nin kalecisi Vicente Guaita Panadero için İngiliz ekibi Watford'la Beşiktaş'ın çekiştiğini yazdı.

Tolgay'a Bundesliga'dan talip var

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Beşiktaş’ın deneyimli orta sahası Tolgay Arslan için harekete geçti. Fanatik'in haberine göre, 27 yaşındaki orta saha için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen’in Kara Kartal’a menajerler aracılığıyla 7 milyon euro önerdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlılar’da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.

Sturridge iddiası

İsmi Fenerbahçe ile anılan İngiliz golcü Daniel Sturridge'e Beşiktaş da talip oldu. Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek isteyen 28 yaşındaki futbolcu "Come to" furyasından etkilendiği için Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor...

Beşiktaş'la anlaşan Domagoj Vida İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu için bugün saat 11.30'da bir imza töreni düzenlenecek.

Bir Beşiktaşlı daha Premier Lig yolunda

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin'e İngiltere Premier League ekiplerinden West Bromwich Albion'ın talip olduğu iddia edildi. TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez’in peşinde olan ekibin, Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı RB Leipzig maçından sonra Tolga’ya talip olduğunu iddia etti.

Benfica formasını giyen Meksikalı golcü futbolcu Raul Jimenez'in Beşiktaş'ın yeni golcüsü olabileceği iddia edildi. Haberde Beşiktaş ve Benfica arasında Jimenez için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken oyuncunun değerinin 20 milyon euro olduğu belirtiliyor. West Ham'ın da bu oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Ligin ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor!

Geçtiğimiz sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak Igor Tudor'un isteği ile kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'un da...

Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı! De Jong'un Almanya’ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi. Fatih Terim’in sezonun ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği ancak takımla birlikte antrenmanlara alarak jest yaptığı De Jong’ın, tecrübeli teknik adamın bu samimi yaklaşımı sonrasında ‘ayrılmama’ inadından vazgeçtiği belirtildi.

Terim’in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak “Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray’dan ayrılıyoruz” dedi.

1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI

2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı.

Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi.

Bu durumda Cimbom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak.

"EVRA OYNAMAK İSTİYOR!"

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız sol bek Patrice Evra’nın menajeri konuştu.

Asamoah’ın da temsilcisi olduğunu belirten Pastorello, “Onun için de geçerli opsiyon var. Ama şu anda Juventus’un oyuncusu. Transferi Juventus’a bağlı” diye konuştu.

Öte yandan dün Aslan’ın idari menajeri Şükrü Hanedar’ın Evra’yı Instagram’dan takip etmesi büyük heyecan yarattı.

SAKIB İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Sol bek arayan Sarı-Kırmızılılar’ın, kadroda düşünülmeyen isimlerden Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Iasmin Latovlevici’yi Antalyalı Sakıb Aytaç için takasta kullanmayı planladığı iddia edildi. Aslan, Ahmet Çalık’ı da yarım sezon kiralamak istiyor.