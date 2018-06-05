Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon transfer son gelişmeler

Son Dakika transfer haberleri futbol severleri heyecan sardı. Galatasaray’da beklenmeye ayrılık olması, Fenerbahçe’de Fransız sportif direktör kim sorusu ve Beşiktaş’ta yeni transfer haberi kim olduğu herkes tarafından araştırılırken Trabzon’un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında son dakika gelişmeleri şuan tüm futbol severleri merakla beklemeye almış durumda. Galatasaray gözde Xherdan Shaqiri son dakika transferi olarak mı açıklanacak bilinmiyor ama Stoke City ile kontakta ve son dakika transferlerine yenisi eklenebilir. Fenerbahçe cephesinde son dakika haberleri çokça yaygın ama yeni başkan Ali Koç şuan istifa etmesi beklenen Aykut Kocaman yerine yeni hoca bakarken son dakika olarak Ali Koç'un radarında bir çok hoca mevcut Beşiktaş Cephesinde ise son dakika transfer haberi yok ama Benteke haberleri ayyuka çıkmış durum da başkan Fikret Orman Açıklaması ve menajeri açıklamaları mevcut Trabzonspor’da ise son dakika gelişmesi olarak genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir hakkında haberler yapılıyor durumda İşte tüm detaylar haberimizde ..

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında yer alan ve taraftarların yolunu gözlemeye başladığı Xherdan Shaqiri, Dünya Kupası öncesi Alman basınına bir röportaj verdi. "Gelecek sezon için planının ne?' şeklindeki soruyu yanıtlayan "Bir şey saklamıyorum. Stoke City'den ayrılacağım" diyerek net bir şekilde yanıtlayan yıldız oyuncu, ilk hedefinin Premier League olduğunu ancak diğer seçenekler için de kapısının kapalı olmadığını dile getirdi.

Galatasaray'a üç Stoke City'li birden

Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'de forma giyen orta saha oyuncusu Joe Allen'ın peşinde. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Stoke City'nin 'Galli Pirlo' lakaplı yıldızı Joe Allen ile yakından ilgileniyor. G.Saray , tecrübeli futbolcu ile birkaç gün içinde pazarlığa başlayacak.

Galatasaray ayrıca devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi de yeniden takıma kazandırmak istiyor.

Galatasaray'da yeni sezonda Muslera'nın yedeği olarak bir yerli kaleci transferi için arayışlar devam ederken, sarı kırmızılı takımın Konyaspor'da forma giyen başarılı kaleci Serkan Kırıntılı ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, Serkan Kırıntılı'nın Galatasaray ile anlaştığı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Serkan'ın Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Canatar, yeşil beyazlılarda gelecek yılın planlamasını yapacak olan yeni yönetim kurulunun 8 Haziran'da göreve seçileceğini sözlerine ekledi.

Trezeguet için resmi açıklama

Galatasaray'ın bu sezon Kasımpaşa'da formda bir sezon geçiren ve Dünya Kupası'nda Mısır Milli takım kadrosuna da çağrılan Trezeguet transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, beIN Sports'a bağlanarak Trezeguet'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Trezeguet beklentilerimizin üzerinde bir katkıda bulundu. Başarılı bir yıl geçirdi. Sonra Mısır'a giderkençok mutlu olduğum için bu kadar başarılı oldum dedi. brada devam edeceğim ve Türkiye'de başka bir takıma gitmek istemiyorum dedi. Bildiğiniz gibi opsiyonu var. Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık ve haber bekliyoruz.

Üç yıldız ayrılıyor

Şampiyonlukla tamamlanan sezonda zaman zaman ön plana çıkarak önemli işler yapan Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Maicon, maliyet-performans değerlendirmesinin ardından yeterli görülmeyince satış listesine konuldu.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sadık Çiftpınar’ın Galatasaray altyapısından yetişmesi, bir avantaj olarak kabul ediliyor. Çünkü UEFA’ya bildirilecek listede, altyapıdan çıkan 4 futbolcunun bulunma zorunluluğu, Sadık transferini biraz daha değerli kılıyor. Bundan dolayı transfer çalışmalarını Fatih Terim’in isteği üzerine devam ettiren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cim-Bom, Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar’ı gündemine aldı.

Galatasaray, San Lorenzo'da forma giyen 23 yaşındaki stoper için çalışmalarını sürdürürken oyuncunun babasından da transferle ilgili çarpıcı bir yorum geldi. Fanatik'in derlediği habere göre, eski bir futbolcu olan baba Diaz, “Avrupa'da oynama şansı bulamamıştım. Arjantin de önemli ancak Avrupa futbolun markası. Oğlum ne düşünüyor bilmiyorum ancak Avrupa'da olmasını isterim. Galatasaray herkes gibi benim de tanıdığım bir kulüp” diye konuştu.

ALİ KOÇ KONUŞTU

Ali Koç transferler ilgili yaptı açıklamalarda futbolda günü kurtarmak yerine bir sporcu fabrikasına dönüşeceklerini, futbolcu yetiştireceklerini söylemişti. Futbolu baştan aşağı değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Koç, Arsene Wenger ve Zinedine Zidane iddialarını doğrulamamıştı.

Yeni başkan Ali Koç'un ilk icraatı, sportif direktörü açıklamak olacak. Bugün Fransız futbol adamı Damien Comolli ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Ardından Koç ve Comolli, yeni hocayı belirleyecek.

AYKUT KOCAMAN İDDASI

Aykut Kocaman'ın daha önce yaptığı açıklamada olduğu gibi istifa etmesi bekleniyordu, iddialar göre Kocaman yönetime istifasını sundu.İlk iş olarak Aykut Kocaman'la görüşeceklerini daha sonra da listelerindeki teknik direktör adaylarıyla görüşeceklerini söyleyen Koç, Haziran ayında teknik direktör konusunun netleşeceğini söylemişti. Koç ayrıca takıma bir sportif direktör atayacaklarını da duyurmuştu.

Akşam'ın haberine göre Ali Koç’un kafasındaki isimse Barcelona’da görev yapmış olan Luis Enrique. İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi. Ancak Luis Enrique'nin İngiliz devlerinin de radarında olduğu biliniyor.Ali Koç'un radarında Luiz Enrique'nin yanı sıra Laurent Blanc, Maurizio Sarri, Ralph Hasenhüttl, Claudio Ranieri, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa, Luiz Felipe Scolari, Slaven Bilic, Roberto Martinez gibi isimler var.UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması da devam ettiği için, Ali Koç transferde önceliği kiralık oyunculara vermeyi planlıyor. Yeni sezonu geçiş dönemi olarak gören ve ilk olarak ekonomik yapıyı güçlendirmek isteyen Koç, kiralık isimlerle maliyeti düşük ama güçlü bir kadro kurmayı düşünüyor.

Ali Koç’un bu konuda en önemli avantajlarından biri, iş adamı kimliğiyle yurt dışında kurduğu ilişkiler olacak. Koç, taraftarı heyecanlandıracak ve takıma hava katacak bir yıldıza da imza attırmak istiyor. Hedef, ne olursa olsun şampiyonluk içi yarışacak ve 10 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirecek bir kadro kurmak.

GÜNDEM KİRALIK OYUNCU

Ali Koç, Beko’nun sponsor olduğu Barcelona Yönetimi ile yakın ilişkilere sahip. Bu nedenle ‘kiralık oyuncu’ politikasında ilk adresin İspanyol devi olması muhtemel.

Barça, yeni sezonda Denis Suarez (Kanat), Vermaelen (Stoper), Mina (Stoper), Aleix Vida (Sağ kanat) ve Paco Alcacer (Forvet) gibi isimleri kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Ali Koç teknik ekibin talebi doğrultusunda bu isimlerden bazılarını Fenerbahçe’ye kazandırabilir.

Ali Koç, transfer edilecek oyuncuları sır gibi gizlerken, eski yönetici Selim Soydan, "Ali Koç'un Barcelona'dan 3 tane oyuncu alma ihtimali var. Böyle bir durum olduğunu iyi bir yerden duydum'' dedi. Bu durum taraftarları heyecanlandırdı. Koç'un Barcelona Kulübü ile sıcak ilişkileri var.

Ali Koç'un Süper Ligin yeni takımı Ankaragücü'nün hocası İsmail Kartal'a da Carlos Kameni ve Mauriccio Isla konusunda kolaylık sağlayacağı iddia edildi..

Josef de Souza gidebilir

Josef de Souza İngiltere Premier Ligi'nin gündeminden düşmüyor. Brezilyalı futbolcuya West Ham, Wolverhampton ve Watford'un talip olduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki futbolcu için önerilen para ise 12 milyon euro civarında. Fenerbahçe, de Souza'yı 8 milyon euro'ya Sao Paulo'dan transfer etmişti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Köybaşı için Anadolu takımlarından teklifler olduğu öne sürülüyor. Başarılı savunmacı için Çaykur Rizespor dışında Atiker Konyaspor'un da devrede olduğu ifade ediliyor. Fanatik'in haberine göre, Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündemine Fenerbahçe'de düşünülmeyen İsmail Köybaşı'nın olduğu öğrenildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in başarılı oyuncuyu yeni sezonda kadrosunda görmek istediği bildirildi.

BEŞİKTAŞ’TA BENTEKE RÜZGARI

"Kardeşiyle mi görüştüler"

Hangi masaya oturdular kiminle oturdular bilmiyorum. Şimdi Benteke'nin bir de kardeşi var. İngiltere 3. Lig'de oynuyor. Onunlamı oturdular haberim yok. Şuan Benteke ile ilgili öyle bir mevzu yok.

"Orman, Benteke'yi beğeniyor"

Fikret Bey'i kişisel olarak tanıyorum. Gerçekten çok dürüst iyi bir insan. Geçmişte konuşmuştuk. Benteke'yi beğendiğini söylemişti.

"En kötü ihtimal 20 milyon Euro"

Fakat maddi yönden bu işin olmasının imkanı çok az. Hatta yok diyebilirim çünkü 20 milyon Euro'dan aşağı takımı bırakmaz. Kiralık mı teklif yaptılar bilmiyorum ama benimle kimse görüşmedi. Böyle bir durum olsa zaten Fikret Bey beni arardı. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Premier League ekiplerinden, Crystal Palace'da forması giyen Benteke 2015 yılında Liverpool'a 46 milyon Euro'ya, 1 yıl sonra Liverpool'dan Crystal Palace'a 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan ve bu sezon Premier Lig'de sadece 3 gol atabilen Benteke Belçika'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.

TRABZON’DA YENİ SEZON HAREKATI

Gazete Habertürk'ün haberine göre son olarak 19 yaşındaki yıldızı kıskacına alan Premier Lig ekibi Leicester City, ‘Türk Messi’ lakaplı Ömür için Bordo-Mavililer’in kapısını çaldı. İngiliz ekibi, Trabzonspor’a 20 milyon Pound’luk teklif sundu. 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Abdülkadir’in de teklife sıcak bakabileceği bildirildi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin olarak, "Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'a G.Saray, Beşiktaş ve Göztepe'den sonra Trabzonspor da kanca attı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Karabükspor'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Karabükspor, genç oyuncuları Tayyip Talha Sanuç için Trabzonspor'dan resmi teklif aldıklarını açıkladı. Aynı zamanda Çaykur Rize, Sivas ve Bursaspor'dan teklif gelmesi beklendiği de belirtildi..

GÜNDEM HUGO RODALLEGA

Trabzon'da kaldığı süre içerisinde sık sık İzmir'e giderek burada fotoğraflar paylaşan 32 yaşındaki forvetin Göztepe'de oynamak istediği ancak Trabzonspor'un bonservissiz bırakmayı düşünmemesi nedeniyle transferin netlik kazanmadığı öğrenildi. Rodallega, yönetimle görüşerek kolaylık isteyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Burak Yılmaz'ın takımda kalmasını istediği bu noktada yönetim kurulunun oyuncudan yapmasını beklediği fedakarlığın gerçekleşmesi durumunda kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam edeceği belirtildi. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

YUSUF VE ABDÜLKADİR'E TALİP VAR

Napoli ve Chelsea'nin peşinde olduğu Yusuf Yazıcı'nın ardından Trabzonspor'un başka yıldızı Abdülkadir Ömür için de Marsilya devreye girdi. Fransızlar, Marsilya’nın Troyes’da oynayan U-21 Milli Takımının yıldızı Samuel Grandsir’in yanı sıra Abdülkadir’e de kanca attığını yazdı. Marsilya’nın 8 milyon Euro teklif ettiği ama Türklerin kapıyı 20 milyon Euro’dan açması yüzünden görüşmelerin başlamadan bittiği belirtildi.

Yıllık 3,5 milyon euroluk maliyeti nedeniyle Jose Sosa'nın ödemelerinde güçlük çeken Trabzonspor, Arjantinli yıldıza menaceri aracılığıyla, "Transfer için her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Burak’ın ücretinde indirime gitmesini bekliyoruz demişti. O indirimin oranının tam yüzde 50 olduğu ortaya çıktı. Normal şartlar altında jestlere hazır olan Burak Yılmaz, bu teklifi duyunca şaştı kaldı. Çünkü bu öneri ‘git’ demekle eşdeğer durumda.

Karadeniz Fırtınası’nda teknik direktörlüğe Ünal Karaman getirildikten sonra, yüksek maaşlı oyunculardan indirim istenecek. Transferler ise 1 Temmuz'a kadar bitirilecek.

Trabzonspor'da değişimin startı verildi. Teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturtan Bordo-Mavili Yönetim, yüksek maaş alan oyunculardan indirime gitmesini isteyecek. Sonrasında ise takımda kalacak ve gidicek isimler belirlenecek. Ardından da transferin startı verilecek. Bu arada Ünal Karaman'ın aylık 150 bin lira net ücret alacağı KAP'a bildirildi.

Trabzonspor Yönetim, 1 Temmuz'a kadar transferi bitirmek istiyor. Karadeniz ekibinin transfer listesinde Musa Çağıran, Uğur Çiftçi, Aminu Umar, Da Silva gibi isimler bulunuyor. Elden çıkacak oyunculara göre transfer sayısı artabilir.

HEDEF UMAR AMİNU

Trabzonspor yeni sezon için transfer listesini oluştururken listeye son dakikada giren futbolcular belli oldu. Bordo-Mavili ekip, Kayserispor’dan sol kanat oyuncusu Ryan Mendes, Osmanlıspor’dan Pinto ve Umar Aminu, Bursaspor’dan Ümit Milli kaleci Muhammet Şengezer gündemde. Oyuncularla görüşen ve olumlu yanıt alan Bordo-Mavililer, bonservis konusunda kulüpleriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. Ryan Mendes bu sezon Kayserispor forması ile 33 lig maçında 4 gol atıp 3 asist yaparken, 6 kupa maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı. Mendes konusunda Bordo-Mavililer oldukça umutlu. Umar Aminu transferinde ise Osmanlıspor’un 5 Milyon euro’luk talebi sorun olarak duruyor. Fiyatın makul seviyelere çekilmesi halinde Umar transferine de kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki sol bek Pinto’nun da bonservisi soruldu.