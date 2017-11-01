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Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, buruk sevinç yaşıyor

Ozan Tufan kötü başladığı sezonda hocasının kendisine olan güveniyle son haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.

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Kayseri karşısında ligde 3. kez gol sevinci yaşayan Ozan Tufan, oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biriydi. Başarılı futbolcunun golü ve güzel oyunu nedeniyle yükselen morali, takımının sahadan 3-3 berabere ayrılmasıyla yeniden düştü.

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