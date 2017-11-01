Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, buruk sevinç yaşıyor
Ozan Tufan kötü başladığı sezonda hocasının kendisine olan güveniyle son haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.
Kayseri karşısında ligde 3. kez gol sevinci yaşayan Ozan Tufan, oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biriydi. Başarılı futbolcunun golü ve güzel oyunu nedeniyle yükselen morali, takımının sahadan 3-3 berabere ayrılmasıyla yeniden düştü.
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