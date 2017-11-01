Son haftalarda çıkış yakalayan Ozan Tufan, buruk sevinç yaşıyor

Kayseri karşısında ligde 3. kez gol sevinci yaşayan Ozan Tufan, oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biriydi. Başarılı futbolcunun golü ve güzel oyunu nedeniyle yükselen morali, takımının sahadan 3-3 berabere ayrılmasıyla yeniden düştü.