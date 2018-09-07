Son şampiyon Fransa, Almanya ile berabere kaldı
Almanya, Uluslar Ligi A Ligi 1 Grup ilk maçında Fransa ile 0-0 berabere kaldı.
Uluslar Ligi A Ligi 1 Grup ilk maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Almanya ve Fransa dengeyi bozamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Almanya'da İlkay Gündoğan 66. dakikada Leon Goretzka yerine oyuna dahil oldu.
Fransa, gruptaki ikinci maçını 9 Eylül'de Hollanda ile oynayacak. Almanya da gruptaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak ancak maç Ekim ayında oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nin ilk gününde sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup: Almanya-Fransa: 0-0
B Ligi
1. Grup
Çekya-Ukrayna: 1-2
4. Grup
Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1
C Ligi:
3. Grup:
Slovenya-Bulgaristan: 1-2
Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0
D Ligi
1. Grup:
Kazakistan-Gürcistan: 0-2
Letonya-Andorra: 0-0
4. Grup:
Ermenistan-Lihtenştayn: 2-1
Cebelitarık-Makedonya: 0-2
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