Son şampiyon Fransa, Almanya ile berabere kaldı

Uluslar Ligi A Ligi 1 Grup ilk maçında Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Almanya ve Fransa dengeyi bozamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Almanya'da İlkay Gündoğan 66. dakikada Leon Goretzka yerine oyuna dahil oldu.

Fransa, gruptaki ikinci maçını 9 Eylül'de Hollanda ile oynayacak. Almanya da gruptaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak ancak maç Ekim ayında oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk gününde sona eren karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya-Fransa: 0-0

B Ligi

1. Grup

Çekya-Ukrayna: 1-2

4. Grup

Galler-İrlanda Cumhuriyeti: 4-1

C Ligi:

3. Grup:

Slovenya-Bulgaristan: 1-2

Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

D Ligi

1. Grup:

Kazakistan-Gürcistan: 0-2

Letonya-Andorra: 0-0

4. Grup:

Ermenistan-Lihtenştayn: 2-1

Cebelitarık-Makedonya: 0-2