Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Soner Aydoğdu ikiye, Müğdat Çelik ise fiyatını üçe katladı

Akhisarspor formasıyla gösterdikleri performansla parlayan forvet Muğdat Çelik ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ücretlerini katlayıp İstanbul'a transfer oldu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor formasıyla gösterdikleri performansla parlayan forvet Muğdat Çelik ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ücretlerini katlayıp İstanbul'a transfer oldu. 

Akhisar'a 2015-16 sezonun devre arasında yarım sezonluk 300 bin TL'ye transfer olan, 2016-17'de 600, geçen sezon garanti ücret olarak 800, ekstra performans primleriyle yaklaşık 1 milyon TL alan 28 yaşındaki Muğdat, ilk yıl için 3 milyon TL karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Muğdat'la aynı zamanda yıllık 400 bin Euro ücretle Trabzonspor'dan yeşil-siyahlılara gelen 27 yaşındaki Soner'in ise transfer olduğu Başekşehir'den 800 bin Euro ücret alacağı iddia edildi. Akhisarspor, transferde iki yıldızının yerini doldurmaya çalışacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA