Soner Aydoğdu ikiye, Müğdat Çelik ise fiyatını üçe katladı

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor formasıyla gösterdikleri performansla parlayan forvet Muğdat Çelik ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ücretlerini katlayıp İstanbul'a transfer oldu.

Akhisar'a 2015-16 sezonun devre arasında yarım sezonluk 300 bin TL'ye transfer olan, 2016-17'de 600, geçen sezon garanti ücret olarak 800, ekstra performans primleriyle yaklaşık 1 milyon TL alan 28 yaşındaki Muğdat, ilk yıl için 3 milyon TL karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Muğdat'la aynı zamanda yıllık 400 bin Euro ücretle Trabzonspor'dan yeşil-siyahlılara gelen 27 yaşındaki Soner'in ise transfer olduğu Başekşehir'den 800 bin Euro ücret alacağı iddia edildi. Akhisarspor, transferde iki yıldızının yerini doldurmaya çalışacak.