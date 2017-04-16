Semih Kaya'nın trafik sigortası olmayınca cezayı yedi

Özellikle 4-0'lık Medipol Başakşehir maçındaki hatalarıyla Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çeken savunma oyuncusu Semih Kaya'ya beklenmedik bir ceza geldi.

Ancak bunu yönetim değil, bir trafik polisi kesti. Önceki gece eşi Yasemen Kaya ile birlikte Etiler'de eğlenen Semih, çıkışta polis kontrolüne takıldı. Alkol almayan milli oyuncuya, trafik sigortası olmadığı için 96 TL para cezası kesildi.