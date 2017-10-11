Sopron: 72 Galatasaray: 55

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Macaristan'ın Sopron takımına 17 sayı farkla 72-55 yenildi.

Macaristan'ın Sopron kentindeki Novomatic Spor Salonu'nda yapılan mücadeleye 8-0'lık seriyle etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 16-10 önde tamamladı. Rakibinin iyi oyununa karşılık veremeyen Galatasaray, devre arasına 11 sayılık farkla 29-18 geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi giren Sopron karşısında zorlanan sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada 25 sayı (51-26) geri düştü. Periyodun kalan bölümünde Galatasaray'ın toparlanma çabası sonuç vermedi ve 3. çeyrek Sopron'un 54-32'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın farkı kapatma çabası sonuçsuz kaldı ve yakaladığı skor avantajını iyi kullanan Sopron, mücadeleden 72-55 üstün ayrıldı.

Ev sahibi takımda 17 sayıyla mücadele eden Crvendakic maçın en skorer oyuncusu oldu. Macar temsilcisinden Turner'in 15, Milovanovic ve Jovanovic'in 11'er, Langhorne'nin 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'da ise Dubljevic 15, Epoupa 13, Quigley 10, Işıl Alben 9, Özge Kavurmacıoğlu ile Gizem Başaran 4'er sayı ile mücadeleyi tamamladı.