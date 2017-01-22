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Jose Sosa Milan'da kalacağını açıkladı

Fenerbahçe'nin talip olduğu ve resmi olarak Milan'dan istediği Jose Sosa, Serie A kulübünde kalacağını açıkladı.

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Milan'ın San Siro'da Napoli'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Jose Sosa, İtalyan ekibinde oynamaya devam edeceğini söyledi.
 
"İYİ HİSSEDİYORUM"
 
Milan'da oynamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Sosa, "Menajerim açıklamıştı. Yüzde 100 Milan'da kalıyorum. Takım arkadaşlarımla burada kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.
 
"ACI ÇEKTİM"
 
Uzun süredir oynamamasını da değerlendiren Sosa, "Napoli'ye karşı oynamak kolay olmadı. Uzun süredir oynamadığım için biraz acı çektim. Yenilgiden sonra olumlu bir şey düşünmek zor. Yarın başka bir gün ve daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
 
MİLAN CEO'SU AÇIKLAMIŞTI
 
Milan CEO'su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüklerini ve Sosa'nın takımda kalmaya devam edeceğini ''Sosa ayrılmayacak. Hoca (Montella) ile görüştük ve kalmasına karar verdik'' sözleriyle açıklamıştı. 

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