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Sosa'nın menajerinden transfer açıklaması

Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, oyuncusunun şu an Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini söylerken, 'ancak transfer dönemi uzun' diyerek de tekliflere açık kapı bıraktı.

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Sezon başında 7,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan İtalya'nın AC Milan takımına transfer olan Jose Sosa, ilk yarı itibariyle formaya adeta hasret kaldı. 6 maçta yalnızca 307 dakika forma şansı bulabilen Arjantinli yıldızın adı, zaman zaman Fenerbahçe'yle birlikte anılırken, oyuncunun menajeri Favio Bilardo iddialara yanıt verdi. İtalyan medyasına konuşan Bilardo, Sosa'ya şu an için herhangi bir teklifin olmadığını, ancak transfer döneminin sonuna kadar ne olacağını kimsenin kestiremeyeceğini ifade etti.
 
"Sosa Milan'da mutlu"
 
Sosa'nın Milan'da olmaktan gayet mennun olduğunu belirten  Bilardo, "Burada çok rahat ve Milan'dan ayrılmaya dair hiçbir planı bulunmuyor. Milan kadrosunda yer aldığı için halinden çok memnun ancak transfer dönemi 31 Ocak'ta sona erecek. Önümüzde bu kadar uzun bir süre varken neler olabileceğini kestirmek de imkansız. Şu anda kendisine gelen herhangi bir teklif yok. Tahminimiz, onun takım değiştirmeyeceği yönünde..." diyerek şu an için ayrılık planları olmadığını söylese de, transfer dönemi boyunca gelebilecek tekliflere göre her şeyin değişebileceğinin altını çizdi.
 
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