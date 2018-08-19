Sosa ve Burak Yılmaz Beşiktaş'a imza atacak
Trabzonspor'un mali sıkıntı nedeniyle satma kararı aldığı Burak ve Sosa için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş devreye girdi. Tecrübeli hoca, eski öğrencileriyle telefonda görüşerek transfer için söz aldı.
Beşiktaş, Trabzonsporlu Jose Sosa ve Burak Yılmaz transferini bitirmeye yakın. Bordo-mavililerin ekonomik sıkıntı nedeniyle satma kararı aldığı iki oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de devreye girdi. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Burak ve daha önce birlikte çalıştığı Sosa ile telefonda görüşerek transfer konusundan söz aldı.
Orman-Ağaoğlu anlaştı
Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Burak Yılmaz ve Jose Sosa konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş Negredo ile Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan gelen tekliflerden en iyisini değerlendirip kasasını dolduracak ve İspanyol forvetin 4.3 milyon euroluk maliyetinden kurtulacak. İkilinin gelecek hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
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