Sosa'dan Trabzonspor'a olumsuz yanıt

Jose Sosa'dan Trabzonspor'a olumsuz cevap! Sky Italia'da çıkan habere göre Sosa, Trabzonspor'un yaptığı 3 yıllık 15 milyon Euro'luk teklife olumsuz cevap verdi.

Trabzonspor'un Arjantinli yıldız için 3 yıllık 10 milyon Euro sözleşme önerdiği, 5 milyon Euro'da bonus teklif ettiği belirtildi. Trabzonspor'un Milan'a ise 6 milyon Euro teklifte bulunduğu kaydedildi.

Milan'ın Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul ettiği ancak 32 yaşındaki Arjantinli futbolcunun cevabının tüm planları bozduğu belirtildi.

SON SENESİ

İtalyan ekibi, Sosa'nın takımda kalmasının ardından yıldız futbolcuyu UEFA listesine bildirdi. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek Sosa, Ocak ayından sonra bedava bir şekilde Milan'dan ayrılabilecek.

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