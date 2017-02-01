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Milan'da Bonaventura sezonu kapattı

Milan'ın orta saha oyuncularından Giacomo Bonaventura, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.
 
Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ligde hafta sonu Udinese ile yaptıkları maçta sol bacağından sakatlanan Bonaventura'nın ameliyat edildiği ve sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı belirtildi.
 
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol atan İtalyan mi?lli? futbolcu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
 
Aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Mattia De Sciglio'nun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
 
Milan, 22 haftası tamamlanan ligde bir maç eksiğiyle 37 puanla 7. sırada yer alıyor.

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