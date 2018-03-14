Sosyal medya 5-0'lık skorbordu konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında bu akşam saat 20:00'de Bayern Münih karşısına çıkacak olan Beşiktaş, Alman rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek.

Bu akşam oynanacak maçtan önce Vodafone Arena'da zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi. Ortaya çıkan fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. (Sporx)