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Sosyal medya 5-0'lık skorbordu konuşuyor

Bayern Münih öncesi Vodafone Park'ta gerçekleştirilen skorbord kontrolünde çekilen fotoğraf, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Fotoğrafta Siyah-beyazlılar, 5-0'lık skoru 50. dakikada yakalamış gözüküyor...

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Şampiyonlar Ligi'nde 5-0'ın rövanşında bu akşam saat 20:00'de Bayern Münih karşısına çıkacak olan Beşiktaş, Alman rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. 

Bu akşam oynanacak maçtan önce Vodafone Arena'da zemin, soyunma odası, güvenlik kontrolleri yapılırken bir de skorbord kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında skorborda Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında 5-0 önde olduğu gösterildi. Ortaya çıkan fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. (Sporx) 

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