Ýddia: Galatasaray'ýn yeni formalarý...
Galatasaray'ýn 2017-2018 sezonunda giyeceði formalarýn ortaya çýktýðý iddia edildi.
Nike, takýmlarýnýn 2017-2018 sezonunda giyeceði formalarý kulüplere sunmaya baþlarken, bazý formalarýn þimdiden internete sýzdýðý ve sosyal medyada boy göstermeye baþladýðý belirtildi.
Bu kulüpler arasýnda Galatasaray'ýn da yer aldýðý ve sarý kýrmýzýlý takýmýn gelecek sezon giymesi beklenen formalarýn ana hatlarýyla görücüye çýktýðý kaydedildi.
Ýþte Galatasaray'ýn muhtemel yeni sezon formalarý. (AJANSSPOR)
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