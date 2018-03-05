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Sosyal medya Messi'nin bu görüntüsünü konuşuyor

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin antrenmanda çekilen fotoğrafı, sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline geldi.

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Barcelona formasıyla harikalar yarattığı her maç sonrası hakkında, "Bu dünyadan değil" yorumları yapılan Lionel Messi'nin dün sosyal medyada yayınlanan fotoğrafı adeta söz konusu iddiaları destekledi. Arjantinli yıldızın topu kontrol ederken sol ayağının dizden aşağısının görüntüsü sosyal medyanın bir numaralı tartışma maddesi haline geldi. Messi, önceki gün ise Barselona'da yaşadığı villanın üzerinden uçakların geçiş yasağı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

Öte yandan dün en yakın rakibi Atletico Madrid'i konuk eden lider Barcelona, Messi'nin bordo- mavili kulüp adına attığı 600'üncü golle 1-0 kazandı ve puan farkını 8'e çıkardı.

(Sabah)

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