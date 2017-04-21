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Mehmet Ekici Bağdat Caddesi'nden ev aldığını sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici'nin sosyal medya üzerinden yaptığı 'Yeni ev' paylaşımı sarı lacivertlileri bir hayli sevindirdi.

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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve gelecek sezon Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'den sarı-lacivertlileri heyecanlandıran hareket geldi.

Mehmet Ekici Bağdat Caddesi'nden ev aldı. Devre arasında Trabzonspor'a çok cazip bir teklif sunan fakat geri dönüş alamayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla ön protokol yapmıştı.

Fenerbahçe kongre üyesi iş adamı Tarık Aksu Mehmet Ekici'nin Bağdat Caddesi'nden ev aldığını twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Aksu'nun paylaşımında "Bağdat Caddesi'nden dairesini de aldık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri yer aldı. 

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