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Sosyal medya üzerinden hakem tepkisi!

Galatasaray, sosyal medya üzerinden Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

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Başakşehir - Galatasaray maçının ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar Galatasaray cephesinde tepkiye yol açtı.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, maçın devre arası için yaptığı paylaşımlarda sadece Mete Kalkavan'ın yer aldığı fotoğrafları kullanarak 'gizli' tepki gösterdi.

Galatasaray, Başakşehir'in Mustafa Pektemek ile attığı golde pası atan Visca'nın ofsayt pozisyonunda olduğu ve Josue'ye müdahalede bulunan Emre Belözoğlu'nun da kırmızı kart ile oyun dışında kalması gerektiğini savunarak tepki göstermişti.

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