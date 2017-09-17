Sosyal medyada Bafetimbi Gomis patlaması
Dün akşam Kasımpaşa maçında yine şov yapan Bafetimbi Gomis sosyal medyayı bir kez daha salladı.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçına da damga vurdu. Ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Gomis hakkında sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı.
Atabileceğim kadar gol atarım diyen Gomis, 5 maçta 7 gol attı. 34 gol atarım diyen Negredo'nun henüz golü yok.
Bir virüs gibi yayalım Alemin gol kralı Bafetimbi Gomis o sen olsan bari
Herkese Van Pörsi, sana Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis sayesinde Aleyna Tilki bile o kadar itici gelmiyor. O sen olsan bari
Galatasaray şiir gibi Latovlevici ve Feghouli de kadroya tam anlamıyla girdiği zaman çok farklı şeyler olacak. Bafetimbi Gomis harika
Bafetimbi Gomis çatur çut gol atıyor, Van Persie çatır çutur saklanıyor
Sen Allah'ın bir lütfusun Bafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis ömür boyu sana platonik yaşayabilirim
S.A ben Bafetimbi Gomis mekanın sahibiyim
Bafetimbi Gomis gol makinesi olarak alındı gol makinesi çıktı
Robin van Persie'yi gol makinesi olarak aldılar tıraş makinesi çıktı. Bafetimbi Gomis ligdeki 7 takımdan fazla gol attı. Ay lav yu Gomis
Olan olmuş zaten Bafetimbi Gomis.
(Ajansspor)
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