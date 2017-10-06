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Sosyal medyayı sallayan Ancelotti benzerliği

2018 Rusya Dünya Kupası Eleme maçında dün Almanya'yla Kuzey İrlanda arasında oynanacak maçta bir görüntü geceye damga vurdu.

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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu mücadelesinde Almanya, Kuzey İrlanda deplasmanına konuk oldu.  Almanlar'ın 3-1 kazandığı maçta bir görüntü gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
 
Bayer Münih'le yollarını ayıran tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti'ye çok benzeyen bir kameraman maçın bir bölümünde ekrana yansıdı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın ekrana yansıtıldığı bir karede arkada görüntüye giren kameramanın Ancelotti'ye benzerliği şok etti.
 
Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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