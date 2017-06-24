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Şota eski öğrencisi Ryan Babel'i istedi

Özbekistan'ın Pahtakor takımını çalıştıran genç teknik direktör Şota, Beşiktaş'ta oynayan eski öğrencisi Babel'i istedi.

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Türkiye'de futbolculuk yapmış ve birçok takımda da teknik direktörlük görevinde bulunan Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze, Özbekistan'ın Pahtakor Kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şota, Karadağlı defans oyuncusu Marko Simic'i takıma katmanın ardından dev bir transfer planladığı Özbek medyasına yansıdı.

Şota'nın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımında yer verdiği Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi. 2013-2015 yılları arasında Şota'nın yönettiği Kasımpaşa'da oynayan Ryan Babel, Türkiye'ye gelmesinde etkili olduğunu itiraf ettiği eski hocasıyla beraber çalışmak isteyeceği düşünülüyor.

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