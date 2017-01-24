Alanyaspor Şota ile görüşüyor
Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına devam eden Alanyaspor, Şota ile temas halinde.
- Fanatik
Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.
Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inde ikisi zorunlu 6 değişikliğe giden Camunak, kart cezalıları Omeruo ve Candeias’ın yanı sıra Haydar Yılmaz, Fofana, Taha Yalçıner ve Plet’in yerine Zlamal, Birol Parlak, Efecan Karaca, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Vagner Love’ı ilk 11’de tercih etti.
Tel Aviv’den ayrılmıştı
Siyah-Beyazlılar karşısına alt yapı antrenörüyle çıkan Alanyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun, bu doğrultuda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le yollarını ayıran Şota Arveladze’yle temas halinde olduğu bildirildi. Alanyaspor Yönetimi’nin ayrıca Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu’yla da görüştüğü öğrenildi.
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