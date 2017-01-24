Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyaspor Şota ile görüşüyor

Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına devam eden Alanyaspor, Şota ile temas halinde.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşılaşmasına altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.
 
Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor maçının ilk 11’inde ikisi zorunlu 6 değişikliğe giden Camunak, kart cezalıları Omeruo ve Candeias’ın yanı sıra Haydar Yılmaz, Fofana, Taha Yalçıner ve Plet’in yerine Zlamal, Birol Parlak, Efecan Karaca, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Vagner Love’ı ilk 11’de tercih etti.
 
Tel Aviv’den ayrılmıştı 
 
Siyah-Beyazlılar karşısına alt yapı antrenörüyle çıkan Alanyaspor’da yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun, bu doğrultuda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le yollarını ayıran Şota Arveladze’yle temas halinde olduğu bildirildi. Alanyaspor Yönetimi’nin ayrıca Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu’yla da görüştüğü öğrenildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA