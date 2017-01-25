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Cezayir Leekens ile yollarını ayırdı

Cezayir Futbol Federasyonu, Afrika Kupası'nda aldığı başarısız sonuçların ardından deneyimli teknik adam Leekens'in görevine son verdi.

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Federasyonun internet sitesine değerlendirmede bulunan Leekens, "Her  ne kadar takıma yürekten bağlı olsam da istifanın iki taraf için de en iyi  seçenek olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.
 
Cezayir'de teknik direktörlük görevine 3 ay önce başlayan Leekens,  takımının başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi.
 
Afrika Uluslar Kupası'na katılan Cezayir, Gabon'da devam eden  organizasyonda 3 maçta sadece 2 beraberlik alarak B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış  ve turnuvaya erken veda etmişti. 
 
Cezayir gruptaki son maçında Senegal ile karşılaşmış ve 2-1 önde götürdüğü maçta Fenerbahçeli Moussa Sow'un attığı gol ile maç 2-2 berabere sona ermişti. Beraberlikle tur atlayan taraf ise Moussa Sow'un takımı Senegal olmuştu.
 

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