Sow'dan derbi yorumu: Herkes bizden...

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele eden ve ülkesinin elenmesinin ardından Sarı-Lacivertli takıma katılan Moussa Sow, Beşiktaş derbisine yönelik açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş karşısında sahada Fenerbahçe kimliğini göstermeleri gerektiğini ifade etti.

İlk olarak formasını da giydiği Senegal Milli Takımının, Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği futbolu değerlendiren Moussa Sow, "Öncelikle takımı değerlendirerek başlamak istiyorum; Senegal için son derece ilgi çekici bir turnuva oldu. O turnuva içerisinde herkes bizi iyi oynarken gördü. Bence Senagal'in de uzun yıllardır en iyi oynadığı Afrika Kupası'ydı. Kamerun'a karşı penaltılarla kaybedip, turnuvanın dışında kaldığımız için de büyük bir üzüntü yaşadık ama futbol böyle bir oyun. Kamerun'u tebrik etmek gerekiyor" dedi.

Kulüp televizyonuna konuşan Moussa Sow, kendi performansına ilişkin olarak "İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 3 maç oynadım ve ilk 11'de görev aldığım karşılaşmalar da oldu. 1 de gol attım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı sağlamak için mücadele ettim. Genel olarak bu şekilde ifade edebilirim" açıklamasında bulundu.

Son olarak, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak karşılaşma hakkındaki görüşlerini paylaşan Moussa Sow, "Beşiktaş'ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar, şu anda. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe'yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçe'yiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.