Sow'dan röveşatayla gol atan Fernandao'ya mesaj
Moussa Sow, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçında röveşatayla gol atan Fernandao için twitter'dan mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'a karşı röveşatayla gol atan Fernandao'ya ilk tepki takım arkadaşı Moussa Sow'dan geldi.
Maçın 38. dakikasında röveşatayla attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Fernandao hakkında tweet atan Sow, "Fernandaooo You copy me, Super(Fernandao beni taklit ettin, süper" ifadesini kullandı.
Sow'un attığı bu tweet kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
İŞTE SOW'UN TWEETİ
FerNandaooo You copy me 😅😹😜 super 👍— Moussa Sow Officiel (@19Sow) 29 Aralık 2016
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