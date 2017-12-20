Sözleşmesi 2018 yazında sona erecek futbolcular
2018 yılında hangi oyuncuların sözleşmeleri sona eriyor? Oyuncuların sözleşme bitiş tarihleriyle ilgili tüm bilgiler.
2018 yılında hangi oyuncuların sözleşmeleri sona eriyor? Oyuncuların sözleşme bitiş tarihleriyle ilgili tüm bilgiler.
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