"Tudor eğer bize 3 maaş bırakırsa sözleşmesi fesh olur ve Galatasaray hocayla anlaşabilir"

Dün Galatasaray’ın TT Arena’da '11' puanlık maçta Kayserispor’a 2-1 kaybetmesi camiada sabırları taşırdı. Mücadelenin ilk yarısının sonlarında ve 65.dakikanın bitimiyle beraber hem yönetimi hem de Riekerink’i istifaya davet eden taraftarlar canlı yayında açıklamalarda bulunan 2.Başkan Cengiz Özyalçın’a büyük tepki gösterirken, alınan mağlubiyetin ardından Riekerink’in kaderinin bugün netlik kazanacağı ifade edildi.



KARABÜKSPOR CEPHESİ TUDOR HABERLERİNDEN RAHATSIZ

Galatasaray’ın hemen hemen her puan kaybından sonra Igor Tudor’un sarı kırmızılı takımın yeni hocası olacak iddiaları Karabükspor cephesini bir hayli rahatsız etmiş durumda. Ligde iyi bir hava yakalayan ve sahasında Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray gibi devleri yenen Karabük cephesi, ortaya atılan Tudor haberlerine isyan ederken, Asbaşkan Tolga Gül bugün çıkan haberlerden sonra hem Hırvat teknik adama hem de Galatasaray yönetimine ince bir mesaj gönderdi. Tudor’un sözleşmesinde ‘100 bin euro’ya serbest kalır maddesinin’ doğru olmadığına değinen Gül, ‘Eğer Igor Tudor sözleşmesini feshedip Galatasaray’a giderse bizim de ‘B’ planımız var’ açıklamasında bulundu.

İşte Tolga Gül’ün flaş Igor Tudor açıklaması…

Galatasaray’ın her puan kaybından sonra camiamızın bundan etkilenmesi çok üzüntü verici. Igor Tudor’la bundan önce iki kez görüştük ve bize Galatasaray’dan herhangi bir teklif almadığını söyledi. Tudor’un sözleşmesinde ‘100 bin euro’ya serbest kalır maddesi’ haberleri yalan. Rakam vermeyeyim ama şöyle söylemek gerekirse Tudor 3 maaş bırakırsa bize o sözleşme hakkından yararlanabilir. Galatasaray’ın dünkü mağlubiyetinden sonra hocayla konuşmamız olmadı ama olası ters bir durumda bizim de ‘B’ planımız hazır. Eğer Tudor şu anda başarılıysa ve adı Galatasaray’la anılıyorsa bu Karabükspor’un sayesindedir, Tudor gider biz başka bir Tudor buluruz.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor