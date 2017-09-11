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Spartak Moskova'dan Neustadter'e 5 milyon euro

Rus kulübü Spartak Moskova, Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi için 5 milyon euro'ya kadar çıktı.

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Rus kulübü Spartak Moskova’nın Roman Neustadter ısrarı sürüyor. Rus kulübü, tecrübeli futbolcu için teklifini arttırdı. İlk yapılan teklif Fenerbahçe Kulübü tarafından düşük bulunmuştu. Ardından rakam yükseltildi. 

Spartak Moskova'nın milli futbolcu için 4 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Neustadter’in de ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin kasasına 4-5 milyon euro civarında bir bonservis gelirinin girmesi bekleniyor. Ayrıca Van der Wiel de birkaç kulüple temaslarını sürdürüyor. 

(Skorer)

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