Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Dünyaya gücümüzü altın madalyalarla göstereceğiz

Çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye gelen Bakan Bak, Fındıklı ilçesinde sivil toplum örgütleri ve muhtarların da katıldığı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda sorunları dinledi.

Bak, daha sonra Rize Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonasının açılış seremonisine katıldı.

Güreşe yabancı olmadığını, 2007 ve 2011 yılları arasında Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptığını anımsatan Bak, Türkiye'nin güreşte önemli bir yere sahip olduğunu, Rize'den dört sporcunun olimpiyat şampiyonluğuna ulaştığını kaydetti.

Güreş camiasının, kendisi için ailesi olduğunu ifade eden Bak, "Nice şampiyonluklar, güzel şeyler gördük. Bayrağımızı göndere çektirdik. Kasımpaşa'da yetiştik. Kasımpaşa'da güreş ayrı bir ekol. Erokspor Kulübünü kurduktan sonra ot minderden şampiyonluklar çıkardık." dedi.

Türk sporuna ve güreşe hizmet etmeye devam ettiğine değinen Bak, "Güreş, Türk milleti için çok önemli. Olimpiyatlarda aldığımız madalyaların büyük bir çoğunluğunu güreşten aldık. Yine güreş, 2016 Rio olimpiyatlarında üzerine düşen görevi yaptı, beş tane madalya aldı. Alınan 8 madalyanın beşini güreş aldı. Şimdi biz güreşten daha çok şey bekliyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak güreşe daha fazla destek vereceklerini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"İnşallah 2020 Tokyo olimpiyatlarında yeni şampiyonlar istiyoruz. Altın madalyalar istiyor, bunu bekliyoruz. Genç güreşçilerimize söylüyorum, bize Avrupa dünya şampiyonları lazım. Türk bayrağını göndere çektirecek şampiyonlar lazım. Bu millet bunu hak ediyor. Bu millet nasıl 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak darbecilere 'dur' dediyse dünyaya da güreşle sporla aldığı altın madalyalarla gücünü gösterecek. Bu millete kimse diz çöktüremez, bu millete kimse boyun eğdiremez. İşte Türk güreşçileri bunu tüm dünyaya anlatmışlardı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da güreşe çok değer verdiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde güreşin yaygınlaşması ve gelişmesi için çaba harcadığını belirten Bak, "Türk sporunun, güreşin dostu ve hamisi Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere verdiği desteklerden ötürü, Türk sporuna kazandırdığı tesislerden dolayı minnettarız. O güreşi çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Bak, konuşmaların ardından şampiyonayı antrenör koltuğundan bir süre izledikten sonra dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.