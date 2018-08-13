Spor camiası Süleyman Seba'yı unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir paylaştıkları mesajlarla ölümünün 4. yılında Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı andı.

TFF'nin internet sitesinde "Süleyman Sebayı saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:

"Türk futbolunun sembol ismi, centilmenliği, duruşu ve rakiplere saygısıyla tüm futbolseverlere örnek olan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük bir onur duyduğumuz Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının dördüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında "Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Twitter hesabında Seba için "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün mesajında ise "Tüm renklere saygısı, centilmenliği ve duruşuyla Türk sporunda örnek teşkil eden Süleyman Seba'yı saygıyla anıyoruz." görüşleri aktarıldı.

Medipol Başakşehir de Twitter'dan "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajını paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden diğer kulüpler de Seba için mesaj yayımladı.

(AA)